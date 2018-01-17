رفع 24 طن قمامة ونواتج تطهير فى حملة مكبرة بالمنوفية





المنوفية _ محمد فتحى

شن مجلس مدينة أشمون بمحافظة المنوفية،حملة مكبرة للنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بالبرانية .

جاء ذلك تحت إشراف المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية،أحمد جمال نائب رئيس المدينة،عبدالعزيز السعدني مساعد رئيس المدينة،وسماح رجب رئيس الوحدة المحلية بطهواى،طارق سعد رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة،وناصر حواش رئيس الوحدة المحلية بالبرانية ، ونادر شحات رئيس الوحدة المحلية بسمادون وورئيس الوحدة بشما.

وأسفرت هذه الحملة عن رفع حوالي 24 طن تجمعات قمامة بقري الوحدة وتم تسوية الطرق بالجليدر حيث تم تسوية حوالى 13 كم طولى وتم إصلاح كشافات الإنارة المعطلة حيث تم إصلاح 40 كشاف.

وأكد الزفزافى فى بيان له اليوم على استمرار أعمال النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية للوحدات المحلية التابعة لأشمون.

