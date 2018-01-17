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الأربعاء، 17 يناير 2018 02:43 م
خالد صلاح
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رجال الصناعة: الغزل والنسيج من الصناعات الاستراتيجية وتحظى باهتمام رئاسى

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:51 م
رجال الصناعة: الغزل والنسيج من الصناعات الاستراتيجية وتحظى باهتمام رئاسى طارق قابيل وزير التجاره والصناعه-ارشيفيه


أ ش أ
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أكد رجال الصناعة ، أن صناعة الغزل والنسيج أصبحت من الصناعات التى تحظى باهتمام رئاسى خلال الفترة الحالية ، وتأتى على رأس الصناعات الاستراتيجية فى مصر ، حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين.

 

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أعلن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى - أول أمس الاثنين، خلال افتتاحه لبعض المشروعات القومية الكبرى بالمنوفية - بدء إجرءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات ، وتضم 568 مصنعاً بإجمالى رأس مال مدفوع 2 مليار دولار سيتم ضخها على 7 سنوات باستثمار أجنبى 87% و13% استثمار محلى ، وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل و فنى ، وبإجمالى قيمة إنتاج سنوى تصل إلى 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التى ستقام على أرض مصر، حيث ستحتوى على جميع الخدمات ، كما ستتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة الغزل والنسيج.

 

وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية - فى تصريحات - إن الغرفة ترسم السياسات الخاصة بالصناعات النسيجية بالتعاون مع الحكومة ، مشيرا إلى أن وجود مدينة للصناعات النسيجية بهذا الحجم تعد خطوة جيدة جدا ومتطورة تهدف إلى تشغيل 160 ألف عامل مصري.

 

وأضاف أنها ستساهم أيضا فى توفير الأقمشة والمنسوجات والملابس والتى تساهم فى تقليل الاحتياج إلى استيراد من الخارج وتساعد على زيادة الصادرات المصرية.    

 

وأوضح المرشدى أن إنشاء مدينة للصناعات النسيجية بمدينة السادات بالمنوفية يأتى تماشيا مع رؤية الغرفة واستراتيجيتها الموضوعة ، والمتفق عليها مع وزير التجارة والصناعة لتطوير وحل مشاكل الصناعات النسيجية ، وضخ مزيد من الاستثمارات والتى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى حتى نقلل الوارادت من الخارج ونزيد من التصدير الى الخارج ونزيد من العملة الأجنبية.

 

وأكد المرشدى على وجود اهتمام رئاسى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته بحل مشاكل قطاع الصناعات النسيجية، واعتباره من المشروعات القومية ، لافتا إلى أن الفترة الحالية نشهد تعاونا كاملا من الحكومة فى حل مشاكل الصناعات النسيجية .

 

كما أشار إلى أن إنشاء المدينة الجديد ينعكس بالإيجاب على الصناعة ويحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج .

 

من جانبه، قال المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية إن إنشاء المدينة يعد إضافة للمنتج المحلى والتصدير ولصناعة الغزل والنسيج والملابس ، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية تعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة ، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتدريبهم على صناعة المنسوجات والملابس.

 

وتابع: " الغرفة لديها استراتيجية فى تشغيل العمالة، ونحن نملك الآليات والإمكانيات والبرامج التى تساهم فى التدريب وإيجاد فرص عمل للشباب، مشيرا إلى المشاركة الغرفة فى إنشاء مصانع جديدة بالمدينة المزمع إقامتها ".


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الغزل والنسيج

الصناعات الاستراتيجيه

طارق قابيل



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