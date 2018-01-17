video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء لبنان الأسبق يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

الأربعاء، 17 يناير 2018 02:07 ص
رئيس وزراء لبنان الأسبق يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر الأزهر لنصرة القدس رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة


(أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة مساء، إلى القاهرة؛ للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس والذى يبدأ اليوم الأربعاء/

ومن المقرر أن يترأس السنيورة أعمال الجلسة الثانية فى المؤتمر والتى ستعقد بعنوان (الهُوِيَّة العربية للقدس ورسالتها)، وتنقسم إلى أربعة محاور؛ الأول: يدور حول (المكانة الدينية العالمية للقدس)، والثانى يتناول (القدس وحضارتها.. التاريخ والحاضر)، فيما يُركِّز المحور الثالث على قضية (أثر تغيير الهُوِيَّة فى إشاعة الكراهية) بينما يُناقِش المحور الرابع مسألة: (تفنيد الدعاوى الصهيونية حول القدس وفلسطين).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار الإمام الأكبر: مؤتمر نصرة القدس يوم تاريخى من أيام الأزهر الخالدة

حاخام يهودى مشارك بمؤتمر الأزهر لنصرة القدس: إسرائيل تخلق خطرا على اليهود فى كل مكان.. احتلال فلسطين انتهاكا للدين اليهودى ولا نعترف بشرعيتها.. ونرتعد عندما نفكر فى العواقب المحتملة لقرار ترامب

رئيس وزراء لبنان

لبنان

القاهرة

مؤتمر الأزهر

القدس



لا تفوتك
حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة