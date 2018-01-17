رئيس وزراء لبنان الأسبق يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

رئيس وزراء لبنان الأسبق يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر الأزهر لنصرة القدسالأربعاء، 17 يناير 2018 02:07 ص
رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة
(أ ش أ)
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وصل رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة مساء، إلى القاهرة؛ للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس والذى يبدأ اليوم الأربعاء/
ومن المقرر أن يترأس السنيورة أعمال الجلسة الثانية فى المؤتمر والتى ستعقد بعنوان (الهُوِيَّة العربية للقدس ورسالتها)، وتنقسم إلى أربعة محاور؛ الأول: يدور حول (المكانة الدينية العالمية للقدس)، والثانى يتناول (القدس وحضارتها.. التاريخ والحاضر)، فيما يُركِّز المحور الثالث على قضية (أثر تغيير الهُوِيَّة فى إشاعة الكراهية) بينما يُناقِش المحور الرابع مسألة: (تفنيد الدعاوى الصهيونية حول القدس وفلسطين).
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