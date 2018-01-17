رئيس مجلس الأمة الكويتى: الفلسطينيون سينتصرون ولو بعد حين





كتب - لؤى على - إسماعيل رفعت ــ محمد شعلان

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، أن الحق سينتصر، وأن فلسطين ستنتصر ولو بعد حين.

وقال خلال مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس، المنعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، أنا من بلد عروبتها سلوكا وفعلا وليست كلاما.



المؤتمر منعقد برئاسة شيخ الأزهر، وبرعاية الرئيس السيسى، وحضور وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة نائبا عن رئيس الوزراء، وبحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، والرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل، والرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، وفنانين، وقادة سياسيين، وحاخامات ضد إسرائيل، وكنسيين، ومعممين شيعة، وعلماء سنة.