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رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية يرفض استقالة رئيس القومية للأسمنت

الأربعاء، 17 يناير 2018 07:08 م
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية يرفض استقالة رئيس القومية للأسمنت عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية


كتب عبد الحليم سالم
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رفض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى ، الاستقالة التى تقدم بها المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت إحدى الشركات التابعة ، نتيجة ما شهدته الشركة مؤخرا من احتجاجات .

وقال مصدر مسؤل ل" اليوم السابع" إن رئيس القومية للاسمنت منذ تولى المسؤلية يسعى إلى انقاذ الشركة وتطويرها تدريجيا مع الحد من النفقات الزائدة إضافة إلى الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالشركة.

وكان المئات من العمال تظاهروا فى الشركة مطالبين بتشغيلها ، فى حين أن تشغيل الشركة سيرفع خسائرها الشهرية إلى نحو 300 مليون جنيه ، خاصة أن الشركة كانت تستهلك شهريا غاز ب 180 مليون جنيه ،وتنتج أسمنت وتخسر فى كل طن 300 جنيه .

وقال المصدر إن رئيس الشركة المهندس محمد حسنين رضوان ، من الكفاءات الكبيرة ، وقادر مع مجلس إدارته على الخروج من عنق الزجاجة ،وبالتالى على العمال التعاون معه ، وليس المطالبة بتدمير الشركة من أجل مصالحهم الخاصة خاصة أنهم يتقاضون أعلى رواتب فى شركات قطاع الاعمال العام رغم أنهم لا يعملون فعليا ، ويدير الشركة عمال المقاول.

 

 


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عماد الدين مصطفى

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محمد حسنين رضوان



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

osama

اكاذيب

كل هذا الكلام اكاذيب وعاري من الصحة العمال يريدون تشغيل الشركة وليس تدميرها

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