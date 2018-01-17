رئيس رومانيا يلتقى الأحزاب لاختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء





بوخارست (أ ش أ)

أجرى رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس اليوم الأربعاء، محادثات مع الأحزاب السياسية بهدف اختيار مرشح لرئاسة الوزراء وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء ميهاى تيودوس بشكل مفاجئ بعد 7 أشهر فقط من توليه المنصب.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن الرئيس التقى اليوم بممثلى الحزب الديمقراطى الاجتماعى وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، مضيفة أن الحزبين يرغبان فى ترشيح فيوريكا دنسيلا لشغل منصب رئيس الوزراء.

وإذا ما وافق البرلمان على تعيين دنسيلا ستصبح أول سيدة ترأس الحكومة، كما تعد دنسيلا حليفة لرئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى ليفيو دراجنا الذى لا يمكن ترشيحه لشغل المنصب رغم فوز الحزب فى انتخابات ديسمبر الماضى بسبب إدانته بتهمة التزوير الانتخابى.

وكان تيودوس استقال بعدما سحب حزبه الديمقراطى الاجتماعى دعمه له فى إطار نزاع بينه وبين دراجنيا زعيم الحزب.