رئيس جامعة عين شمس يفتتح وحدة الطوارئ والحوادث بالمستشفى التخصصى





كتب محمود راغب _تصوير حسام عاطف

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى اليوم الأربعاء، وحدة الطوارئ والحوادث الخارجى بمستشفى عين شمس التخصصى .

شهد الافتتاح كل من الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف مراد مدير فرع المستشفى التخصصى بالعبور، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسى، وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري ولفيف من الأطباء و المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.



























































































































