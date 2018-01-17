رئيس جامعة المنوفية يلتقى بالعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة





المنوفية – محمود شاكر

التقى اليوم الأربعاء، الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة بالعاملين بالجامعة من ذوى الاحتياجات الخاصة، للاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، استجابة لطلب أحدهم عبر صفحة مكتب رئيس الجامعة.

حضر اللقاء الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة ومديرى عموم شئون العاملين والشئون المالية.

بدأ رئيس الجامعة اللقاء قائلًا: "المعاق إنسان كسائر البشر، له كيانه وتفكيره، ومنهم من يكون طموح كسائر البشر، لا يحب الهزيمة، لا يحب نظرات العطف والشفقة، ولكن يحتاج إلى من يفهمه ويمد له يد العون ويفتح له الباب على مصراعيه، لذا دعوت لهذا اللقاء المفتوح دفاعًا عن حقوق العاملين بالجامعة فى ظل اللوائح والقوانين التى نلتزم بها جميعا".

وأضاف رئيس الجامعة، أن مجلس الجامعة وافقت على خصم 50% من رسوم الالتحاق بالفرق الدراسية بالكليات أو الدراسات العليا وكافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية والرياضية للعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الخدمات العلاجية بالوحدات الطبية بالجامعة لديها تعليمات مشددة بتسهيل الخدمات الطبية المقدمة لهم وأيضًا توفير رقم هاتف سريع لتمكنهم من سهولة الاتصال، مؤكدًا على تزويد المرافق بالجامعة بمنزلق لتسهيل الحركة للعاملين والطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبعدها، فتح رئيس الجامعة باب الأسئلة لكل من لديه استفسار أو شكوى وخلال الاستماع للعاملين أعلن رئيس الجامعة عن بحث فكرة إنشاء حضانة لأطفال العاملين وبأولوية خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكلف مدير عام شئون العاملين بتخصيص موظف مسئول لتلقى الشكاوى منهم، وتسهيل قنوات الاتصال مع رئيس الجامعة للبت فى مشكلاتهم المتعلقة باحتياجاتهم الخاصة، والتأكيد على كافة الإدارات تطبيق القانون الإدارى الذى يسمح لهم بإذن لمدة ساعة.

وحول رئيس الجامعة بعض الطلبات لأمين عام الجامعة لاتخاذ اللازم والرجوع إليه فيما لايخالف اللوائح والقوانين الجامعية، مؤكدًا فى نهاية اللقاء على تكرار هذا الاجتماع، ووعد بحلول فورية لمشاكلهم .

وعلى جانب آخر، تنظم كلية التربية النوعية جامعة المنوفية بالتعاون مع أكاديمية بايونيرز للموسيقي والفنون معسكرًا تدريبيــًا للأطفال من سن 6 إلى 14 سنة خلال عطلة نصف العام الدراسية لتدريبهم على عددًا من المهارات اليدوية المختلفة فى مجالات الكورشية والرسم والبالية والفنون القتالية والإتيكيت والطهى والتفصيل والكورال وذلك فى الفترة من 21 يناير إلى الأول من فبراير المقبل.

وأشارت الدكتورة حنان يشار عميدة الكلية بأن هذا المعسكر التدريبى يأتى فى إطار بروتوكول التعاون بين مركز الخدمة العامة بالكلية وأكاديمية بايونيرز للموسيقى والفنون لتنمية مهارات الأطفال ومساعدتهم على تنمية تلك المهارات والقدرات العقلية لديهم بمهارات فنية مختلفة.