رئيس جامعة المنوفية عن مؤتمر حكاية وطن: يقدم كشف حساب للمصريين





المنوفية - محمود شاكر

عبر الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية عن سعادته بالمشاركة فى مؤتمر حكاية وطن الذى يعبر عن حكاية كل مصرى ومصرية يمثلون ملحمة شعب استطاع الصمود على مدار العصور، وكشف حساب لرئيس الجمهورية يقدمه للمصريين عن ماتم تحقيقه فى السنوات الأربع الأخيرة.

وأضاف الخولى أن فعاليات المؤتمر على مدار ثلاث أيام تشمل عدة محاور هى المشروعات القومية والبنية التحتية ومحور حول الاقتصاد والعدالة الاجتماعية ومحور عن السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وجلسة إسأل الرئيس يجيب فيها رئيس الجمهورية عن أسئلة المواطنين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن طلب رئيس الجمهورية من الحضور الوقوف دقيقة لتحية الشعب المصرى هو تقدير لما تحمله الشعب المصرى من صعاب ودوره الفعال فى بناء المستقبل ولن يكون هناك نجاح بدون المصريين فطريق البناء والإصلاح يستلزم العمل الشاق والتضحيات الكبيرة للوصول إلى الهدف المنشود.

يُذكر أن مؤتمر حكاية وطن ينطلق مساء اليوم، ويشهد مشاركة عشرات من الشباب ورموز مصر فى عدد من المجالات، ويرصد إنجازات مصر وقيادتها وأجهزتها التنفيذية طوال 4 سنوات ماضية، بحضور ممثلين من كل فئات المجتمع، كما يجب الرئيس السيسي خلال المؤتمر عن أسئلة واستفسارات المصريين الواردة عبر مبادرة "اسأل الرئيس".



