رئيس الحكومة التونسية يعلن عن برنامج لدفع الاستثمارات

رئيس الحكومة التونسية يعلن عن برنامج لدفع الاستثماراتالأربعاء، 17 يناير 2018 03:50 م
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر 16 للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن إطلاق برنامج حكومي لتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الشاهد - في تصريح - أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة التونسية بهذا الشأن تتمثل في مراجعة منظومة التراخيص المطلوبة بما يتماشى مع قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالاستثمار للحد من البيروقراطية.
إضافة تعليق
محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات
صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة