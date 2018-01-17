رئيس الحكومة التونسية يعلن عن برنامج لدفع الاستثمارات





تونس (أ ش أ)

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر 16 للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن إطلاق برنامج حكومي لتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف الشاهد - في تصريح - أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة التونسية بهذا الشأن تتمثل في مراجعة منظومة التراخيص المطلوبة بما يتماشى مع قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في ما يتعلق بالاستثمار للحد من البيروقراطية.