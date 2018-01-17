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رئيس إقليم كردستان: انسحاب الاتحاد الإسلامى لم يكن قرارا صائبا

الأربعاء، 17 يناير 2018 04:14 م
رئيس إقليم كردستان: انسحاب الاتحاد الإسلامى لم يكن قرارا صائبا رئيس حكومة إقليم كردستان العراقى نيجيرفان البارزانى


بغداد (أ ش أ)
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 اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراقى نيجيرفان البارزانى قرار انسحاب الاتحاد الإسلامى الكردستانى من حكومة الإقليم غير صائب ، مشيرا إلى مواصلة حكومته لمهامها.

وقال البارزانى ـ فى مؤتمر صحفى أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء ـ إن قرار انسحاب الاتحاد الإسلامى الكردستانى لم يكن لصالح إقليم كردستان ووحدة الصف الوطنى ، وأشاد بدور وزراء الاتحاد الإسلامى الكردستانى فى حكومة الإقليم.

وكان الأمين العام للاتحاد الإسلامى الكردستانى صلاح الدين بهاء الدين قد أعلن أمس انسحاب حزبه من حكومة إقليم كردستان. 


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