درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربيةالأربعاء، 17 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 12 19
وسط الدلتا 11 19
الإسكندرية 11 18
بلطيم 11 18
مطروح 10 19
السلوم 07 17
سيوة 06 19
بورسعيد 14 18
دمياط 12 18
العريش 07 18
رفح 07 17
الإسماعيلية 10 20
السويس 10 20
رأس سدر 10 20
نخل 02 17
نويبع 13 19
طابا 12 18
كاترين 02 12
الطور 11 21
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 14 21
مرسى علم 15 23
الفيوم 08 19
بنى سويف 08 19
المنيا 07 18
أسيوط 07 19
سوهاج 07 20
قنا 08 21
الأقصر 07 22
أسوان 09 21
أبوسمبل 09 21
الوادى الجديد 10 21
شلاتين 16 25
ابو رماد 17 24
راس حدربة 17 25
حلايب 18 24
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 33
المدينة 11 27
الرياض 08 21
المنامة 15 20
أبوظبى 15 22
الدوحة 13 22
الكويت 06 21
دمشق 01 14
بيروت 14 17
عمان 06 10
القدس 08 10
غزة 13 16
بغداد 07 18
مسقط 19 23
صنعاء 04 23
الخرطوم 15 31
طرابلس 09 20
تونس 09 19
الجزائر 08 16
الرباط 07 18
نواكشوط 11 23
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 03 08
اسطنبول 06 13
اسلام اباد 06 20
نيودلهى 07 22
جاكرتا 25 31
بكين -07 06
كوالامبور 23 32
طوكيو 06 14
أثينا 09 17
روما 03 15
باريس 05 07
مدريد 01 07
برلين 01 03
لندن 05 08
مونتريال -14 -09
موسكو -09 -06
نيويورك 05 10
واشنطن -03 06
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