دبلوماسى أمريكى: لا نية لواشنطن للتدخل فى الانتخابات الرئاسية الروسية

دبلوماسى أمريكى: لا نية لواشنطن للتدخل فى الانتخابات الرئاسية الروسيةالأربعاء، 17 يناير 2018 11:15 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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قال أنتونى جودفراى نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية فى موسكو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتعامل مع الانتخابات الرئاسية القادمة كشأن داخلى روسى وليس لديها نية للتدخل فيها.
ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الإنجليزية إلى جودفراى قوله "السفير هانتسمان كان فى واشنطن لمدة وجيزة وهناك التقى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.. وأشار السفير إلى أن الانتخابات ستُجرى فى روسيا والولايات المتحدة هذا العام وقال بشكل مباشر إنه لا يجب أن يكون هناك تدخل سواء فى روسيا أو فى أمريكا.. يمكننى أن أؤكد لكم مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تتدخل فى الانتخابات الروسية بأى طريقة".
يُشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية فى شهر مارس المقبل.
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