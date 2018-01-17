"حكاية وطن" ينطلق مساء بمشاركة الرئيس.. ويناقش المشروعات القومية والاقتصاد

"حكاية وطن" ينطلق مساء بمشاركة الرئيس.. ويناقش المشروعات القومية والاقتصادالأربعاء، 17 يناير 2018 10:35 ص
كتب محمد الجالى
ينطلق مساء اليوم الأربعاء، مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ولمدة 3 أيام بأحد فنادق القاهرة.
يأتى المؤتمر فى إطار حرص الرئيس على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خاصة الشباب، ودورهم فى مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس فى المؤتمر، بحضور عدد كبير من ممثلى المجتمع المصرى وأطيافه المختلفة، فضلاً عن الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات.
يتضمن المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتى سيتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن التحديات التى تواجه الدولة.
ويقتصر اليوم الأربعاء، على جلسة الافتتاح ، فيما يتضمن غداً الخميس، دائرة حوار حول المشروعات القومية والبنية التحتية، والفعالية الثانية فى نفس اليوم بعنوان الخميس دائرة حوار حول الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
أما اليوم الثالث والأخير للمؤتمر، الجمعة، فيتضمن دائرة حوار حول السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة لجلسة "إسأل الرئيس" لتعقد فى أعقابها الجلسة الختامية للمؤتمر.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين والتى تم طرحها فى إطار مبادرة "اسأل الرئيس"، والتى انطلقت من 10 يناير وتستمر حتى 15 يناير الجاري.
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حفاة الوطن
ما اتمناه في هذا الوطن ان يكون لدينا برلمان قوى يتمتع بشعبية كبيرة وقادر على محاسبة السلطة التنفيذية
لايزال ينقصنا الكصير في المجال السياسى حيث نحتاج الى حزبين او ثلاثة اقوياء يضم كل منهم ملايين الاعضاء وبرلمان يشارك في انتخابه 80% من شعب مصر ويكون معبرا عن فئات الشعب المختلفة ويكون زعيم الاغلبية من الفئة المتوسطة ليشعر بمتاعب الناس وان يكون هذا البرلمان قادرا على مراقبة الحكومة ولديه السلطة لمحاسبة من يخالف القانون مهما كان منصبه وان يفضل الاعضاء المصلحة العامة للوطن قبل مصالحهم الشخصية !!!