video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس مسئول أكاديمية تدريب سباحة عامين بتهمة التسبب فى غرق شاب باستاد القاهرة

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:30 م
حبس مسئول أكاديمية تدريب سباحة عامين بتهمة التسبب فى غرق شاب باستاد القاهرة محكمة - أرشيفية


كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنح ثان مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بحبس مسئول أكاديمية لتدريب السباحة عامين بتهمة الإهمال.

 

تعود أحداث الواقعة، عندما اكتشف مسئولى ستاد القاهرة غرق شاب فى حمام السباحة، وتبين أنه كان يتدرب تحت إشراف اكاديمية لتعليم السباحة، وقفز فى حمام السباحة ولم يعلم أحد بغرقه، لتأمر النيابة بإحالة المسئول عن تدريب الشاب للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح التى أصدرت قرارها المتقدم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

والد غريق حمام السباحة يتهم مسئولى الأكاديمية واستاد القاهرة فى غرق نجله

اخبار الحوادث

ستاد القاهرة

مسئول أكاديمية

أخبار مصر



لا تفوتك
البابا تواضروس: السلام لا يأتى إلا باحترام حقوق الفلسطينيين وتوقف لغة العنف

البابا تواضروس: السلام لا يأتى إلا باحترام حقوق الفلسطينيين وتوقف لغة العنف

الأهلى يوافق على "معايشة" ريتشارد وصلاح فى أودينيزى الإيطالى

الأهلى يوافق على "معايشة" ريتشارد وصلاح فى أودينيزى الإيطالى

محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات

محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات

صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص

صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص

"قبل الشهرة".. شاهد.. جاستين بيبر يغنى للمارة فى كندا عام 2007

"قبل الشهرة".. شاهد.. جاستين بيبر يغنى للمارة فى كندا عام 2007

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة