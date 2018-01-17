حبس مسئول أكاديمية تدريب سباحة عامين بتهمة التسبب فى غرق شاب باستاد القاهرة





كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح ثان مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بحبس مسئول أكاديمية لتدريب السباحة عامين بتهمة الإهمال.

تعود أحداث الواقعة، عندما اكتشف مسئولى ستاد القاهرة غرق شاب فى حمام السباحة، وتبين أنه كان يتدرب تحت إشراف اكاديمية لتعليم السباحة، وقفز فى حمام السباحة ولم يعلم أحد بغرقه، لتأمر النيابة بإحالة المسئول عن تدريب الشاب للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح التى أصدرت قرارها المتقدم.