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حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص ببنها

الأربعاء، 17 يناير 2018 07:51 م
حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص ببنها حبس -أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
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قرر المستشار سمير ستين وكيل أول نيابة مركز بنها بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتة سلاح نارى بدون ترخيص.

 
وكانت معلومات قد وردت للمقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، بتردد عامل على دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص، تم إخطار اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، والذى أمر بسرعة ضبطه.
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين أعد وتم ضبطه ويدعى "صبره. ا" 47 سنة عامل بمزرعة دواجن ومقيم دائرة المركز، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى غير مرخص "بندقية خرطوش" و2 طلقه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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