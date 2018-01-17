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حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض بحلوان 4 أيام

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:00 ص
حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض بحلوان 4 أيام تنقيب عن أثار - أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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أمرت نيابة حلوان بحبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة حلوان إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوجود أعمال حفر وتنقيب بأرض فضاء بشارع العبور خلف مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بعزبة الوالدة دائرة القسم، بالانتقال والفحص تم ضبط احمد.ج 22 سنة عامل، وممدوح.م 17 سنة طالب، و محمد.ح 17 سنة طالب، و محمود.م 22 سنة عامل بلاط .

تم الوصول إلى مكان التنقيب، حيث تبين وجود حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 10 أمتار وأدوات تنقيب تمثلت فى 2 كوريك، شوكة، مسطرين،2 غلق2 سلبة، معدة رفع، جهاز لاب توب،4 هاتف محمول .

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.


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