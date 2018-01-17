حالة الطقس اليوم الأربعاء 17-1-2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: تنخفض مُجدداً درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، و يكون الطقس بارداً نسبياً و غائماً جزئياً إلى غائم بوجهٍ عام. ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح تكون غربية مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً:يكون الطقس بارداً و غائماً جزئياً بوجهٍ عام، وضبابياً في الجبال، وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار أقصى شمال المملكة، تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.