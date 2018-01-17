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"جهاز الاتصالات": نصدر تقرير جودة الخدمة قريبا.. وغرامات ضد الشركات المخالفة

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:00 ص
"جهاز الاتصالات": نصدر تقرير جودة الخدمة قريبا.. وغرامات ضد الشركات المخالفة المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات


كتبت: هبة السيد
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قال مصدر فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يجرى قياسات جودة الخدمة وسيصدر تقريره الخاص بهذا الشأن قريبا، مشيرا إلى عقوبات مالية بانتظار الشركات المخالفة للنسب المحددة لجودة الخدمة لاسيما الخدمات الصوتية والإنترنت.

غير أن المصدر أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز لن يفرض غرامات فى حال ما كانت تراجع الخدمة مثلا خارج عن إرادة أى شركة.

لكن المصدر أكد أن الخدمة فى تحسن وبعض الشركات قامت بتعويض مشتركيها، كما تحرص الشركات على تنفيذ توصيات الجهاز المتعلقة بتحسين مستوى الخدمة.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اصدر لائحة جزاءات وقعت عليها جميع شركات المحمول تتضمن عقوبات مالية رادعة فى حال تراجع جودة الخدمة لأى شبكة.

 


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جهاز تنظيم الاتصالات: تقارب أداء خدمات شركات المحمول بتقرير جودة الخدمة

جهاز تنظيم الاتصالات

جودة الخدمة

غرامات

شركات المحمول

لائحة الجزاءات



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