"جهاز الاتصالات": نصدر تقرير جودة الخدمة قريبا.. وغرامات ضد الشركات المخالفة





كتبت: هبة السيد

قال مصدر فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يجرى قياسات جودة الخدمة وسيصدر تقريره الخاص بهذا الشأن قريبا، مشيرا إلى عقوبات مالية بانتظار الشركات المخالفة للنسب المحددة لجودة الخدمة لاسيما الخدمات الصوتية والإنترنت.

غير أن المصدر أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز لن يفرض غرامات فى حال ما كانت تراجع الخدمة مثلا خارج عن إرادة أى شركة.

لكن المصدر أكد أن الخدمة فى تحسن وبعض الشركات قامت بتعويض مشتركيها، كما تحرص الشركات على تنفيذ توصيات الجهاز المتعلقة بتحسين مستوى الخدمة.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اصدر لائحة جزاءات وقعت عليها جميع شركات المحمول تتضمن عقوبات مالية رادعة فى حال تراجع جودة الخدمة لأى شبكة.