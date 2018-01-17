"جهاز الاتصالات": نصدر تقرير جودة الخدمة قريبا.. وغرامات ضد الشركات المخالفة

"جهاز الاتصالات": نصدر تقرير جودة الخدمة قريبا.. وغرامات ضد الشركات المخالفةالأربعاء، 17 يناير 2018 01:00 ص
المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق
قال مصدر فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يجرى قياسات جودة الخدمة وسيصدر تقريره الخاص بهذا الشأن قريبا، مشيرا إلى عقوبات مالية بانتظار الشركات المخالفة للنسب المحددة لجودة الخدمة لاسيما الخدمات الصوتية والإنترنت.
غير أن المصدر أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز لن يفرض غرامات فى حال ما كانت تراجع الخدمة مثلا خارج عن إرادة أى شركة.
لكن المصدر أكد أن الخدمة فى تحسن وبعض الشركات قامت بتعويض مشتركيها، كما تحرص الشركات على تنفيذ توصيات الجهاز المتعلقة بتحسين مستوى الخدمة.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اصدر لائحة جزاءات وقعت عليها جميع شركات المحمول تتضمن عقوبات مالية رادعة فى حال تراجع جودة الخدمة لأى شبكة.
إضافة تعليق
صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط
منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة