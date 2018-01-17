جمهورية أنجوشيا الروسية تنظم فاعلية إنسانية للأطفال السوريين فى دمشق

جمهورية أنجوشيا الروسية تنظم فاعلية إنسانية للأطفال السوريين فى دمشقالأربعاء، 17 يناير 2018 04:07 م
أطفال سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أقامت جمهورية أنجوشيا الروسية، احتفالية فى العاصمة السورية، دمشق، اليوم الأربعاء، وزعت خلالها مساعدات إنسانية على أطفال سوريين فقدوا ذويهم خلال سنوات الحرب الأخيرة فى سوريا.
ونقلت قناة (روسيا اليوم)، عن مستشار الرئيس الأنجوشى، قوله، إن هذه الفاعلية التى تعد الأولى من نوعها، حيث تمت بالتعاون مع مؤسسات أهلية فى الحكومة السورية بمشاركة أكثر من 700 طفل سورى.
وأضاف أن الفاعلية تضمنت رسائل عدة تمثلت فى قيام كتيبة الشرطة فى الجيش الأنجوشى بالمشاركة فى تقديم الهدايا للأطفال بمشاركة ذويهم، بالإضافة إلى حضور رجال دين وتقديم فاعليات سورية أهلية، مشيرًا إلى أن الفاعلية لم تقتصر على مدينة سوريا، بل ستشمل شرائح متنوعة من المجتمع السورى ممن تضرروا بالحرب وتبعاتها.
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