جمارك مطار برج العرب تضبط 100 ألف جنيه مخبأة داخل ملابس راكب قادم من الكويت





الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته





ففى أثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط العربية المتجهة إلى الكويت اشتبه سعيد محمود مأمور تفتيش الركاب فى راكبين كويتيين مسافرين إلى الكويت.



وبالعرض على أحمد الأزهرى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من وليد الشيخ رئيس قسم التعريفة وعمرو عيد مأمور التعريفة ورفيدة محمد وخالد عبد العزيز مأمورى تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد البنا رئيس الوردية.



وبتفتيش حقائب تبين وجود مبلغ 100 ألف جنيه مع كل راكب منهما مخبأة بين طيات الملابس، وتم الضبط بحضور السادة طاهر بخاطره من مكافحة التهريب ومحمود عثمان وحازم عطا الله أمن جمركى وجمال طه مدير إدارة الوديعة.



وقرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 4 و 5 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.