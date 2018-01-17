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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:23 م
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توفير جهاز تعقيم 250 لتر لمستشفى المنزلة المركزى بتكلفه مليون جنيه

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:52 م
توفير جهاز تعقيم 250 لتر لمستشفى المنزلة المركزى بتكلفه مليون جنيه الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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وافق الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، على تخصيص مبلغ مليون جنيه لشراء جهاز تعقيم بالبخار 250 لتر،وذلك لقسم التعقيم الجديد بمستشفى المنزلة المركزى.
 
جاءت موافقه المحافظ، بعد اطلاعه على المذكرة المقدمة من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، موضحاً انه سيتم شراء الجهاز المشار إليه من صندوق الخدمات الصحية بالمحافظة.
 
ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة، بسرعه إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لتوفير الجهاز المذكور بهدف الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بمركز ومدينه المنزلة.
 
من جانبه،أشاد وكيل وزارة الصحة، بالدعم المستمر والمتابعة المتواصلة من محافظ الدقهلية لقطاع الشئون الصحية وأنشطتها، خاصة قطاع القوافل الطبية، التى تأتى على رأس أولويات قطاع الشئون الصحية، واهتمامه بتوصيل الخدمة الطبية للمرضى خاصة الأكثر احتياجا، وتقديم خدمة طبية متميزة لجميع مواطني المحافظة.
 
وأكد الشعراوى،الاهتمام البالغ بمنظومه الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين،من خلال المنشآت الصحية التابعة لمديريه الشئون الصحية على مستوى المحافظة.
 
 

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