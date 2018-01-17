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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:24 م
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توثيق 18 ألف توكيل للسيسي للترشح لانتخابات الرئاسة بالدقهلية

الأربعاء، 17 يناير 2018 03:53 م
توثيق 18 ألف توكيل للسيسي للترشح لانتخابات الرئاسة بالدقهلية الشهر العقارى -أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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شهدت مكاتب الشهر العقارى بجميع مدن محافظة الدقهلية، إقبالًا مكثفًا من قبل المواطنين، لتحرير توكيلات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث بلغ عدد التوكيلات التى حصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ألف و200 توكيل، متقدما على جميع المرشحين المحتملين.

واستقبلت مكاتب الشهر العقارى المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى وتم توفير مقاعد لكبار السن والسيدات نظرًا للتزاحم الشديد، بالرغم من الطقس السئ الذى يضرب المحافظة وتساقط الأمطار صباح اليوم. 

 

 


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