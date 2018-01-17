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تنفيذ 700 حكما قضائيا وضبط 631 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بأسوان

الأربعاء، 17 يناير 2018 07:18 م
تنفيذ 700 حكما قضائيا وضبط 631 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بأسوان حملة أمنية- أرشيفية


أسوان - ندى سليم
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تمكنت مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء من تنفيذ 700حكما قضائيا لهاربين من القانون، حيث تم تنفيذ 202 حكم حبس جزئي، و43 حكم مستأنف، و344 أحكام غرامات، و107 أحكام مخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 17 قضية تموينية، حيث تم تحرير 6 قضايا لأصحاب منافذ تجارية لعدم إعلانهم عن الأسعار، فضلًا عن تحرير 4 مخالفات عدم حمل شهادة صحية. 

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 326 مخالفة متنوعة، حيث تم رفع 141 حالة إشغالات بالطريق العام، نتج عنها 185 من مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 631 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 5 سيارات، و5  "توك توك" بدون تراخيص، فضلا عن تحرير 100 مخالفة تجاوز حد السرعة، و207 غرامات ونش، وتحرير 198 مخالفة متنوعة.


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