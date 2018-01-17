تعليم بنى سويف : طالبة" الفنية" انزلقت على السلم ولم تسقط من الثالث





بنى سويف -أيمن لطفى

أكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف على أن الطالبة كريمة شحاتة موسى 16 سنة بالصف الثانى بالمدرسة الفنية الثانوية للبنات بمدينة الواسطى شمال المحافظة ، قد انزلقت قدماها أثناء نزولها على سلم المدرسة ، برفقة إحدى زميلاتها عقب آداء امتحان العملى " الرسم الفنى " وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى المركزى وأجريت لها الأشعة اللازمة وتبين إصابتها " بالتواء " فى الساق .

وأوضح حسام الدين لـ" اليوم السابع" أن ذلك يأتى ذلك ردا على ما أثير حول سقوط الطالبة من الطابق الثالث بالمدرسة .

وأضاف حسام الدين، أن محمد عراقى مدير إدارة الواسطى تواصل مع أسرة الطالبة تليفونيا واطمئن على مغادرتها المستشفى ووجودها بمقر إقامة أسرتها بقرية زاوية المصلوب دائرة المركز بعد لف رباط ضاغط على موضع الالتواء بالساق .