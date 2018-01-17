تعرف على شروط قبول السيدات بمراكز استضافة المرأة ضحية أعمال العنف





كت مدحت وهبة

تعد مراكز استضافة المرأة المعنّفة إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعى لحماية النساء اللاتي يتعرضن لأي نوع من أنواع العنف، وتعتبر أماكن آمنة للنساء ضحايا العنف وتوفر لهن الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أي امرأة أو فتاة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسى واجتماعى وثقافى ومهني.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا شروط قبول السيدات بمراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

1- أن تتعرض المرأة لعنف وليس لها مأوي سواء للمشورة أو للإقامة لفترة معينة.

2- أن تكون مصرية أو أجنبية متزوجة من مصري بموجب وثيقة رسمية أو مطلقة منه فى فترة عدتها.

3- أن تقبل مدة الإقامة التي تحددها لها لجنة الإشراف وفقا للبحث الاجتماعي حتى 3 شهور من خلال المركز و6 أشهر من اللجنة المحلية وما يزيد عن ذلك من خلال اللجنة المركزية

4- أن تكون مستوفية لشروط اللياقة الصحـية التي يقرها المركز

5- انشأت وزارة التضامن 8 مراكز بمحافظات القليوبية، الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، المنيا، الفيوم، الجيزة و6 أكتوبر