تعاون بين معهد بحوث البترول ومؤسسة المنجزين العرب لتطوير قدرات الأفراد

تعاون بين معهد بحوث البترول ومؤسسة المنجزين العرب لتطوير قدرات الأفرادالأربعاء، 17 يناير 2018 02:31 م
أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول
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بحث الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول مع اللواء سامح على لطفى رئيس مؤسسة المنجزين العرب للتنمية ومدير المراسم والعلاقات الخارجية بمجلس النواب التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد الصباغ، فى تصريح له اليوم، أن بروتوكول التعاون المقرر توقيعه خلال الفترة المقبلة مع المؤسسة يأتى فى إطار تأسيس إطار مشترك للعمل بين الجهتين بهدف تطوير وتنمية القدرات البشرية للأفراد فى المنظمات العربية والأفريقية.
ومن جانبه، أشاد اللواء سامح لطفى بإمكانيات المعهد المتطورة، مؤكدًا أن المعهد يعد من الجهات البحثية الفريدة والمتقدمة والتى تعمل وفق لخطط مدروسة وهادفة.
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