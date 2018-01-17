تطبيق قانون تنظيم الجامعات على 10 حالات غش بـجامعة بورسعيد





بورسعيد – محمد فرج

أكد الدكتور ندى الحسينى نائب رئيس جامعة بورسعيد، لشئون التعليم والطلاب، على أنه سوف يتم تطبيق قانون تنظيم الجامعات على 10 حالات غش بكلية الهندسة والتجارة والآداب والتربية الرياضية، لافتا إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى الغش، والتعامل مع الحالات من قبل إدارة الكلية والشئون القانونية بالجامعة، لتطبيق المادة 124، 125، 126 من قانون تنظيم الجامعات كل حسب حالة واقعة الغش التى ضبط فيها .

وقال ندى، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2017/2018 بكليات جامعة بورسعيد مازالت مستمرة، وستنتهى غدا الخميس 18 من يناير الحالى، مضيفًا أن بعض الكليات أفادت انتهاء الامتحانات فيها فى بعض الفرق، وهى كلية التربية النوعية، والطب، ورياض الأطفال، والتربية، وتكنولوجيا الإدارة، ونظم المعلومات، وطلاب المعهد العالى للإدارة، والحاسب الآلى، وكلية التمريض والتجارة .

وفى سياق متصل، أكد نائب رئيس جامعة بورسعيد، على أن جميع كنترولات الكليات تعمل بكفاءة فى أعمال الامتحانات من حيث التنظيم والرصد، تمهيدا لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول قبل العودة من إجازة نصف العام، واستئناف الدراسة.