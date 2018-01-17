تصادم بين بارجتين يونانية وتركية فى بحر إيجه دون إصابات





أ ف ب

حدث تصادم بين بارجتين يونانية وتركية الأربعاء فى بحر إيجه قرب جزيرتين غير مأهولتين يتنازعهما البلدان منذ عقود، بدون سقوط ضحايا أو حدوث أضرار، بحسب البحرية اليونانية.

وقال مصدر فى البحرية اليونانية لفرانس برس أن الاصطدام "يعود على الأرجح إلى خطأ من البارجة التركية" مضيفا أن "جانبى السفينتين تلامسا ولم تسجل أضرار ولم يصب أحد، وأغلق ملف الحادث".

ووقع الحادث قرب جزيرتى ايميا على مسافة غير بعيدة من الساحل التركى وهما موضع نزاع قديم بين البلدين.

وقبل عام شكا الجيش اليونانى من اطلاق سفينة دورية تركية النار اثناء مناورات فى المنطقة التى تعتبرها اليونان جزءا من مياهها الاقليمية.

وجزر ايميا التى يطلق عليها الاتراك تسمية جزر كارماك تبعد سبعة كلم من مدينة بودروم التركية.

وتم تفادى مواجهة عسكرية فى اللحظة الاخيرة فى يناير 1996 عندما ارسل البلدان قواتهما الى المنطقة. ولم تسحب القوات الا اثر ضغوط دبلوماسية شديدة من الولايات المتحدة حليفة البلدين فى الحلف الاطلسى.