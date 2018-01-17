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تركيب عدادات الديجتال للتحكم فى إنارة أعمدة الشوارع بالقرى أتوماتيكياً بدسوق

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:15 ص
تركيب عدادات الديجتال للتحكم فى إنارة أعمدة الشوارع بالقرى أتوماتيكياً بدسوق اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، تم تركيب عدادات الديجتال بعدد من قرى مركز دسوق، مؤكداً أن تلك العدادات تتحكم فى إنارة أعمدة الشوارع بالقرى أتوماتيكياً.

وأضاف الحشاش، لـ "اليوم السابع" تم الانتهاء من تركيب هذه النوعية من العدادات بقرية شباس الشهداء وقرية محلة أبوعلى وجارى استكمال باقى القرى التاعبعة لمركز دسوق.


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