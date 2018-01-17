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ترامب ينفى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:14 م
ترامب ينفى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام ترامب


رويترز
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نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء ما تردد عن نقل السفارة لأمريكية فى إسرائيل إلى القدس خلال عام وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد.

وقال نتنياهو وفقا لصحفيين يرافقونه فى زيارته إلى الهند اليوم الأربعاء "تقييمى الراسخ أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعوا .. خلال عام من الآن".

وردا على سؤال عن هذا التصريح قال ترامب لرويترز فى مقابلة إن ذلك ليس صحيحا.

 


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