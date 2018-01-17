ترامب يدرس "غرامة" كبيرة على الصين عن سرقة مزعومة للملكية الفكرية





رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدرس فرض "غرامة" كبيرة فى إطار تحقيق فى سرقة مزعومة للملكية الفكرية من جانب الصين، وذلك فى أوضح إشارة حتى الآن إلى أن إدارته ستتخذ إجراء تجاريا انتقاميا ضد بكين.

وفى مقابلة مع رويترز، قال ترامب ومستشاره الاقتصادى جارى كوهن إن بكين أرغمت شركات أمريكية على نقل ملكيتها الفكرية إلى الصين فى إطار تكلفة تنفيذ أعمال هناك.

وبدأت الولايات المتحدة تحقيقا تجاريا فى هذه المسألة وقال كوهن إن الممثل التجارى الأمريكى سيقدم قريبا توصيات فى هذا الشأن.

ولم يحدد ترامب ما الذى قد تعنيه "غرامة" على الصين. ويسمح قانون التجارة لعام 1974، الذى أجاز تحقيقا فى سرقة مزعومة للصين للملكية الفكرية، للرئيس الأمريكى بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الصينية أو عقوبات تجارية أخرى حتى تغير الصين سياساتها.

وتقول شركات أمريكية إنها تخسر تكنولوجيا بمئات المليارات من الدولارات وملايين الوظائف التى تذهب إلى شركات صينية سرقت أفكارا أو برمجيات أو أجبرتها على تسليم حقوق للمكلية الفكرية لتنفيذ الأعمال فى الصين.

وقال ترامب إنه يريد أن تكون للولايات المتحدة علاقة جيدة مع الصين، لكن يجب على بكين أن تعامل الولايات المتحدة بإنصاف.

وأضاف أنه سيعلن إجراء ما ضد الصين فيما يتعلق بالتجارة وسيناقش المسألة فى خطابه عن حالة الاتحاد فى الثلاثين من يناير كانون الثانى.

وقال أيضا إنه ونظيره الصينى شى جين بينغ لم يناقشا خطط الصين فيما يتعلق بمشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت بلومبرج فى وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين صينيين، يراجعون حيازات البلاد من النقد الأجنبى، أوصوا بإبطاء أو وقف مشتريات سندات الخزانة الأمريكية.