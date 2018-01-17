ترامب يتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية فى تجنب العقوبات الدولية

ترامب يتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية فى تجنب العقوبات الدوليةالأربعاء، 17 يناير 2018 10:21 م
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء ، إن روسيا تساعد كوريا الشمالية فى الحصول على إمدادت فى خرق للعقوبات الدولية ، مضيفاً أن بيونج يانج تصبح كل يوم أقرب إلى إيصال صاروخاً باليستياً طويل الأمد إلى أمريكا.
وعبر ترامب خلال مقابلة صحفية اليوم عن شكوكه حول ما إذا كان إجراء حوارات مع "كيم يونج إن" زعيم كوريا الشمالية سيكون مفيداً، حسبما نقل راديو "صوت أمريكا".
وأشار ترامب إلى فشل المفاوضات السابقة التى أجراها الرؤساء الأمريكيين مع كوريا الشمالية فى إيقاف برامجها النووية. وأضاف: " لا أعتقد أن المحادثات ستؤدى إلى أى شئ، لقد تحدثوا لمدة 25 عاماً واستفادوا من رؤساء أمريكا السابقين".
وامتدح الرئيس الأمريكى الصين على جهودها لتقييد إمدادات البترول والفحم التى تذهب لكوريا الشمالية، لكنه قال إن بكين تستطيع فعل المزيد للمساعدة فى إعاقة كوريا الشمالية.
وقال ترامب إن المساعدات التى تقدمها الصين تفسدها روسيا وكأنها تعوض تلك المساعدات وتملأ الثغرات التى تتركها بكين.
وأضاف ترامب متحدثاً عن الرئيس الروسى فيلادمير بوتين "يستطيع فعل الكثير، لكننا للأسف لا نمتلك الكثير من العلاقات مع روسيا، وفى بعض الحالات يكون من المحتمل أن ما تأخذه الصين تعطيه روسيا، لذلك النتيجة النهائية لا تكون جيدة كما يمكن أن تكون".
و رحب ترامب بالمحادثات التى من المقرر أن تجرى بين الكوريتين حول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى ستقام فى كوريا الجنوبية الشهر القادم ، واصفاً إياها بأنها قد تكون المرحلة الأولى للمساعدة فى تهدئة الأزمة.
يذكر أن كوريا الشمالية تعتمد على الوقود المستورد للحفاظ على اقتصادها المتعثر، كما تحتاج للوقود فى برامجها النووية وبرامج صواريخها الباليستية العابرة للقارات.
أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها
رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
منين نجيب الصبر
يا عم نافوحك بقى قعدت تقول لنا انت المخ وانت العضلات وعندى زر كبير اتاريك طلعت خواف وبتاع حركات
انت روسيا شماعتك وبتعلق عليها فشلك وعدم مقدرتك على مواجهتة فلم نفسك أحسن وخلى الطابق مستور وابعد عن الواد دة يحسن هيقلب عليك وهيخلى عشتك هباب وبصراحة كدة انت بتاع فشخرة فاضية وحنك وبس ومش قدة خليك فى شعرك المسبسب دة أحسن من وجع الدماغ وأسحب ناعم معاة أفيد لك
عدد الردود 0
بواسطة:
جحا
السلام يحل بين الكوريتين بخروج القواعد الامريكية من المنطقة
كوريا الشمالية تشعر بانها محاصرة بالقواعد الامريكية في كوريا الجنوبية و اليابان و الفلبين و جزيرة جوام و كل هذه القواعد علي اهبة الاستعداد للانقضاض علي كوريا الشمالية و محوها من الخريطة. لذلك فمن الطبيعي ان تسعي لامتلاك السلاح النووي و الصواريخ الباليستية لردع امريكا عن اي مغامرة تهدد كوريا الشمالية.