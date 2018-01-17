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تجديد حبس المتهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس 45 يوما

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:57 م
تجديد حبس المتهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس 45 يوما قفص اتهام


كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس المتهمين بتكوين شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى اتهامهم بتكوين شبكة للاتجار بأعضاء البشر، واستدراجهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، وقرر القاضى تجديد حبسهم داخل غرفة المشورة بحضور دفاع المتهمين.

كانت النيابة قد قررت حبس كل من "شعبان.  م"، و"ياسر.  ا"، المتهمين بتكوين شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة أنه وردت معلومات لمباحث شرق القاهرة بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الأعضاء البشرية بالاشتراك مع عدد من المتهمين بينهم طبيب.

وقالت التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس، لاحظت أحد الأشخاص يسير بطريقة غير طبيعية، وبالاقتراب منه تلاحظ أنه مريض، وبسؤاله أقر أنه أجرى عملية تبرع بكلية مقابل 15 ألف جنيه، وأرشد عن الشقة التى أجرى بها العملية، وبعد مداهمة الشقة عثر على 16 طفلا جميعهم أقل من 18 سنة، ويستعدون لإجراء عمليات التبرع بالأعضاء، وضبط 3 من المتهمين بينهم ربة منزل، وأن المتهمين استدرجوا ضحاياهم من أسفل كوبرى رمسيس، وأقنعوهم بإجراء العملية مقابل 15 ألف جنيه عن الكلية الواحدة.


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