تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف العمرانية لجلسة 3 مارس

تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف العمرانية لجلسة 3 مارسالأربعاء، 17 يناير 2018 01:17 م
المستشار محمد ناجى شحاتة
كتب محمد عبد الرازق
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأجيل إعادة محاكمة المتهم "عمر إ م"، وذلك فى الحكم الصادر ضد غيابيا بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بمنطقة العمرانية فى الجيزة، ضمن قضية "أحداث عنف العمرانية" لجلسة 3 مارس المقبل لحضور المحامى الأصيل عن المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية، أنهم ارتكبوا أعمال عنف فى شهر ديسمبر من العام 2013، وأنضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
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