بعد قليل.. انطلاق فعاليات مؤتمر الأزهر لنصرة القدس بمشاركة الإمام الأكبر

بعد قليل.. انطلاق فعاليات مؤتمر الأزهر لنصرة القدس بمشاركة الإمام الأكبرالأربعاء، 17 يناير 2018 10:12 ص
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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تنطلق بعد قليل، فعاليات مؤتمر "الأزهر العالمى لنصرة القدس"، الذى ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من العلماء ورجال الدين والمفكرين والكتاب.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين قضايا استعادة الوعي بقضية القدس وهويتها العربية، والمسؤولية الدولية تجاهها.
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