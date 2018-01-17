بعد تعيينها.. صحيفة إيطالية تشيد بـ"أول سيدة" تتولى وزارة السياحة فى مصر





فاطمة شوقى

أبرزت صحيفة"ترافيل كوديديانو" الإيطالية تعيين رانيا المشاط وزيرة للسياحة لتكون لأول مرة فى تاريخ مصر تسند هذه المهمة إلى امرأة اختارها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار تعديل وزارى أقره البرلمان الأحد الماضى ، والذى شهد تعيين أربعة وزراء جدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رانيا المشاط خبيرة اقتصادية فى صندوق النقد الدولى بواشنطن فى أقسام مختلفة، وكانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة فى شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام.

كما أنها شغلت مركزا مرموقا فى البنك المركزى المصرى، وحاصلة على العديد من الجوائز فى مسيرتها المهنية لالتزامها بالبحث والمساهمة فى التنمية والعمل العام والسياسات الاقتصادية ، وفى عام 2015 اختيرت من قبل مجلة متخصصة باعتبارها واحدة من 50 امرأة الأكثر نفوذا فى الاقتصاد المصرى، حيث وصفها معهد شويسيول للسياسات الدولية والاقتصاد الجغرافى فى باريس بأنها من بين أكبر 100 من قادة إفريقيا فى عامى 2014 و 2015.