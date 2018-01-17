بطريرك لبنان: ولادة إسرائيل مرتبة وليست صدفة - صور





كتب - لؤى على - إسماعيل رفعت - تصوير عمرو مصطفى

أكد البطريرك مار بشارة الراعى، بطريرك الكنيسة اللبنانية، أن ولادة إسرائيل لم تكن صدفة، مضيفًا أن إنشاء إسرائيل وليد خطة فى 1887 ميلادية.

وأضاف خلال مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس، المنعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، أننا ندرك جميعا العيش المشترك، مشيرًا إلى أن قضية القدس فى وجدان الكنيسة منذ البطريرك يعقوب الأول فى هذا التوقيت.

وأوضح أن هرتزل طلب من البابا دعمه لتاسيس دولة لليهود بفلسطين فأجابه البابا بالرفض، مطالبًا بدعم فلسطين، وأن تحمى القدس بنظام دولى بموروثها التاريخى والمساواة فى الأديان والحقوق الاقتصادية والدينية وحماية المقدسات.

وطالب "الراعى" بالحفاظ على الوضع الحالى والأراضى وتوظيف الإعلام من خلال علماء واخصائيين فى علم الاستقطاب.

المؤتمر منعقد برئاسة شيخ الأزهر، وبرعاية الرئيس السيسى، وحضور وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة نائبا عن رئيس الوزراء، و بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أبو مازن، والرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل، والرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، وفنانين، وقادة سياسيين، وحاخامات ضد إسرائيل، وكنسيين، ومعممين شيعة، وعلماء سنة.











































































