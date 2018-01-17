برلمانى عراقى: عناصر "داعش" يتنقلون بهويات مزورة بين قرى ونواحى نينوى

برلمانى عراقى: عناصر "داعش" يتنقلون بهويات مزورة بين قرى ونواحى نينوىالأربعاء، 17 يناير 2018 01:39 م
البرلمان العراقى - أرشيفية
أ ش أ
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أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقى، نايف الشمرى، اليوم الأربعاء، أن عناصر تنظيم "داعش"، يتنقلون بهويات مزورة بين القرى والنواحى فى نينوى، داعيا الحكومة إلى إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمحافظة.
وقال الشمرى، فى مؤتمر صحفى عقده فى مبنى البرلمان وفقا لقناة (السومرية نيوز)، إن "بعض الدواعش لجأوا إلى استخدام الهويات المزورة للتنقل بين القرى والنواحى والمدن فى محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو لإحداث إرباك أمنى فى تلك المناطق.
ودعا الشمرى، الحكومة العراقية إلى إصدار البطاقة الوطنية الموحدة لمحافظة نينوى، للتخلص من قضية تشابه الاسماء والهويات المزورة ومنع تنقل الدواعش بين قرى ومدن المحافظة بكل حرية.
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