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الأربعاء، 17 يناير 2018 04:29 م
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برلمانى عراقى: عناصر "داعش" يتنقلون بهويات مزورة بين قرى ونواحى نينوى

الأربعاء، 17 يناير 2018 01:39 م
برلمانى عراقى: عناصر "داعش" يتنقلون بهويات مزورة بين قرى ونواحى نينوى البرلمان العراقى - أرشيفية


أ ش أ
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أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقى، نايف الشمرى، اليوم الأربعاء، أن عناصر تنظيم "داعش"، يتنقلون بهويات مزورة بين القرى والنواحى فى نينوى، داعيا الحكومة إلى إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمحافظة.

وقال الشمرى، فى مؤتمر صحفى عقده فى مبنى البرلمان وفقا لقناة (السومرية نيوز)، إن "بعض الدواعش لجأوا إلى استخدام الهويات المزورة للتنقل بين القرى والنواحى والمدن فى محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو لإحداث إرباك أمنى فى تلك المناطق.

ودعا الشمرى، الحكومة العراقية إلى إصدار البطاقة الوطنية الموحدة لمحافظة نينوى، للتخلص من قضية تشابه الاسماء والهويات المزورة ومنع تنقل الدواعش بين قرى ومدن المحافظة بكل حرية.


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