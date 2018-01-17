video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟

الأربعاء، 17 يناير 2018 11:29 ص
بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟ هتشترى بكام


إضافة تعليق

يقدم "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، تقريرا يوميا صباحيا تحت عنوان" هتشترى بكام النهاردة " لمساعدة متابعيه، خاصة ربات البيوت لمعرفة أسعار السلع الغذائية الضرورية من فاكهة وخضراوات ولحوم ودواجن وأسماك وبقوليات، وفقا لأسعار سوق العبور.

هتشترى بكام (1)
 

هتشترى بكام (2)


إضافة تعليق

اسعار اللحوم

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة



لا تفوتك
الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة