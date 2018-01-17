بائعة وراء إلقاء رضيعتها بالقطامية وتعترف: حملت سفاحا نتيجة علاقات غير شرعية





كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات العثور على طفلة رضيعة بمنطقة القطامية، حيث تبين أن والدتها بائعة وأنها وراء التخلص منها، واعترفت بأنها حملت سفاحا نتيجة تعدد علاقاتها غير الشرعية، وقررت التخلص من الطفلة بعد ولادتها عقب رفض دار أيتام إيداعها بها، وتم إحالتها ووالدتها للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة القطامية، بلاغا من "هلال ر ع" 38 سنة، مهندس كمبيوتر، بأنه حال توجهه لعمله عثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك أسفل العقار محل سكنه "ترتدى ملابسها كاملة" مربوطة الحبل السرى، ومصابة بكدمة بالظهر، ومعلق بقدمها اليسرى أسورة تعريف مدون عليها اسم "شهيرة م ع" والدكتور جمال جاد غرفة 207، وتم نقلها لمستشفى القاهرة الجديدة.

ومن خلال التحريات أمكن تحديد المستشفى محل ميلاد الطفلة، وتبين أنها مستشفى السودان بالعجوزة، وبالاستعلام من المستشفى أمكن تحديد والدة الطفلة وتبين أنها "سلسبيل ن ع" 21 سنة، بائعة.

تم إعداد الأكمنة بأماكن ترددها أسفرت عن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت بأنها حملت سفاحا من أحد الأشخاص "لا يمكنها تحديده" لإقامتها علاقات غير شرعية مع عدة أشخاص، وأنها توجهت صحبة والدتها "شهيرة م ع" 42 سنة، بائعة، لوضع طفلتها بالمستشفى، وعقب الولادة توجها لتسليمها لدار أيتام في عزبة الهجانه بمدينة نصر، ورفض القائمين على الدار استلامها، فقررا التخلص من الطفلة وتركها بمحل العثور عليها خشية افتضاح أمرها.

كما أمكن ضبط الأخيرة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.