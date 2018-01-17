video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بائعة وراء إلقاء رضيعتها بالقطامية وتعترف: حملت سفاحا نتيجة علاقات غير شرعية

الأربعاء، 17 يناير 2018 12:55 م
بائعة وراء إلقاء رضيعتها بالقطامية وتعترف: حملت سفاحا نتيجة علاقات غير شرعية اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة


كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات العثور على طفلة رضيعة بمنطقة القطامية، حيث تبين أن والدتها بائعة وأنها وراء التخلص منها، واعترفت بأنها حملت سفاحا نتيجة تعدد علاقاتها غير الشرعية، وقررت التخلص من الطفلة بعد ولادتها عقب رفض دار أيتام إيداعها بها، وتم إحالتها ووالدتها للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة القطامية، بلاغا من "هلال ر ع" 38 سنة، مهندس كمبيوتر، بأنه حال توجهه لعمله عثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك أسفل العقار محل سكنه "ترتدى ملابسها كاملة" مربوطة الحبل السرى، ومصابة بكدمة بالظهر، ومعلق بقدمها اليسرى أسورة تعريف مدون عليها اسم "شهيرة م ع" والدكتور جمال جاد غرفة 207، وتم نقلها لمستشفى القاهرة الجديدة.

ومن خلال التحريات أمكن تحديد المستشفى محل ميلاد الطفلة، وتبين أنها مستشفى السودان بالعجوزة، وبالاستعلام  من المستشفى أمكن تحديد والدة الطفلة وتبين أنها "سلسبيل ن ع" 21 سنة، بائعة.

تم إعداد الأكمنة بأماكن ترددها أسفرت عن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت بأنها حملت سفاحا من أحد الأشخاص "لا يمكنها تحديده" لإقامتها علاقات غير شرعية مع عدة أشخاص، وأنها توجهت صحبة والدتها "شهيرة م ع" 42 سنة، بائعة، لوضع طفلتها بالمستشفى، وعقب الولادة توجها لتسليمها لدار أيتام في عزبة الهجانه بمدينة نصر، ورفض القائمين على الدار استلامها، فقررا التخلص من الطفلة وتركها بمحل العثور عليها خشية افتضاح أمرها.

كما أمكن ضبط الأخيرة، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملات لاستهداف البؤر الإجرامية بالشروق.. تكثيف أمنى لسرعة ضبط الجناة بحادث الطفلة فريدة.. واللواء خالد عبد العال يطالب القوات ببذل أقصى جهد لفرض الأمن بالمنطقة

خالد عبد العال

أخبار الحوادث

رضيعة

بائعة

القطامية

أخبار مصر



لا تفوتك
البابا تواضروس: السلام لا يأتى إلا باحترام حقوق الفلسطينيين وتوقف لغة العنف

البابا تواضروس: السلام لا يأتى إلا باحترام حقوق الفلسطينيين وتوقف لغة العنف

الأهلى يوافق على "معايشة" ريتشارد وصلاح فى أودينيزى الإيطالى

الأهلى يوافق على "معايشة" ريتشارد وصلاح فى أودينيزى الإيطالى

محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات

محمد عبد الشافى يودع الأهلى السعودى بالدموع.. 4 بطولات تزين مشوار اللاعب مع "الراقى".. الجماهير تطالب الإدارة بحجب رقم 13 تكريماً لـ"شيفو".. والنجم المصرى لعشاق النادى: أكرمونى بأصدق الدعوات

صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص

صور وفيديو.. رحالة أمريكية توثق زيارتها لمصر وتنقلها للعالم.. جوردان تايلور تبهر متابعيها بـ13 فيديو حصدوا ملايين المشاهدات.. دراما وأكشن وحب.. الشقراء تترك حبيبها وتقرر البقاء فى مصر.. وتؤكد: هى الأجمل والأرخص

"قبل الشهرة".. شاهد.. جاستين بيبر يغنى للمارة فى كندا عام 2007

"قبل الشهرة".. شاهد.. جاستين بيبر يغنى للمارة فى كندا عام 2007

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Lolo

؟

ذهب الشرف والخلق إلى حيث لا رجعه ، لا تعرف من أبوه ؟! يالها من سافله لو ابنتي لقتلتك.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة