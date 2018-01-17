اليوم .. افتتاح وبدء الدراسة بمعهد المحاماة بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

يشهد مقر نقابة المحامين بكفر الشيخ ، ظهر اليوم الأربعاء ، افتتاح وبدء الدراسة بمعهد المحاماة، حيث يحاضر فيه نخبة من كبار المحامين بكفر الشيخ وأساتذة الجامعة في كافة الفروع القانونية، تحت إشراف صلاح مقلد عضو النقابة العامة، وبحضور مدحت بدوى نقيب المحامين بكفر الشيخ ، ومجلس النقابة ، وعدد كبير من المحامين .

وأكد صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، لـ " اليوم السابع "، إن المعهد سيكون إلزاميًا لتأهيل المحامين الجدد، بحيث لا يتنقل المحامي إلى القيد الابتدائي إلا بإتمام الدراسة في معهد المحاماة، مضيفًا أنه المعهد ضم نخبة من أساتذة القانون من مختلف الجامعات، والمستشارين، وكبار المحامين في التدريس للمحامين ، مؤكداً أنه تم التنسيق بين النقابة العامة والنقابة الفرعية بكفر الشيخ للنهوض بمهنة المحاماة وتأهيل شباب المحامين ودعمهم بالخبرات الكبيرة من خلال المعهد.