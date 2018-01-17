اليورو يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى فى 3 سنوات





رويترز

هبط اليورو نحو 0.5% اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى مستوى جديد هو الأعلى فى ثلاثة أعوام فوق 1.23 دولار فى الوقت الذى كثف فيه بعض المستثمرين رهاناتهم على صعود العملة الأوروبية الموحدة على الرغم من أن المخاوف التى أبداها بعض صانعى السياسات هذا الأسبوع أدت إلى انحسار التفاؤل بصفة عامة.

وفى انعكاس للقلق الواضح بين بعض صانعى السياسات فى البنك المركزى الأوروبى بشأن قوة اليورو، تشجع المستثمرون على الاتجاه إلى البيع لجنى الأرباح بعد تصريحات عن أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكى فى الآونة الأخيرة "ليس مفيدا" أدلى بها إيفالد نوفوتني، وهو أحد صناع السياسات النقدية فى البنك المركزى الأوروبي. جاء ذلك قبل اجتماع بشأن السياسة النقدية للمركزى الأوروبى الأسبوع المقبل.

وتلقت موجة ارتفاع اليورو دعما جديدا من ضعف الدولار بصفة عامة وزيادة التفاؤل بشأن التوقعات للاقتصاد الأوروبى فى 2018 بعد أن ربحت العملة الأوروبية الموحدة ما يزيد على 10% العام الماضي.

وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى فى الجلسة عند 1.2323 دولار فى التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع 0.44 % إلى 1.2210 دولار.

وزاد الدولار الأسترالى 0.1 % إلى 0.7970 دولار أمريكى بينما تراجع الدولار النيوزيلندى بنسبة بلغت 0.1 % إلى 0.7260 دولار أمريكي.