اليابان تحث الدول زيادة الضغط على كوريا الشمالية





طوكيو (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية اليابانى تارو كونو المجتمع الدولى على زيادة الضغط على كوريا الشمالية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، عن كونو قوله :"اليابان ترحب بالمحادثات الجارية بين الكوريتين بشأن إرسال رياضيين كوريين شماليين إلى ألعاب بيونج تشانج الأولمبية الشتوية فى كوريا الجنوبية".

وأضاف :"كوريا الشمالية تحاول كسب الوقت لمواصلة تطوير أسلحتها الصاروخية والنووية".

ولفت إلى أن نية بيونج يانج هى جعل بعض الدول ترفع عقوباتها عنها أو تقدم لها دعما ماليًا.