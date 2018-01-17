اليابان تحث الدول زيادة الضغط على كوريا الشمالية

اليابان تحث الدول زيادة الضغط على كوريا الشماليةالأربعاء، 17 يناير 2018 05:06 م
زعيم كوريا الشمالية
طوكيو (أ ش أ)
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دعا وزير الخارجية اليابانى تارو كونو المجتمع الدولى على زيادة الضغط على كوريا الشمالية.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، عن كونو قوله :"اليابان ترحب بالمحادثات الجارية بين الكوريتين بشأن إرسال رياضيين كوريين شماليين إلى ألعاب بيونج تشانج الأولمبية الشتوية فى كوريا الجنوبية".
وأضاف :"كوريا الشمالية تحاول كسب الوقت لمواصلة تطوير أسلحتها الصاروخية والنووية".
ولفت إلى أن نية بيونج يانج هى جعل بعض الدول ترفع عقوباتها عنها أو تقدم لها دعما ماليًا.
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