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الأربعاء، 17 يناير 2018 06:12 م
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اليابان تحث الدول زيادة الضغط على كوريا الشمالية

الأربعاء، 17 يناير 2018 05:06 م
اليابان تحث الدول زيادة الضغط على كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية


طوكيو (أ ش أ)
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دعا وزير الخارجية اليابانى تارو كونو المجتمع الدولى على زيادة الضغط على كوريا الشمالية.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، عن كونو قوله :"اليابان ترحب بالمحادثات الجارية بين الكوريتين بشأن إرسال رياضيين كوريين شماليين إلى ألعاب بيونج تشانج الأولمبية الشتوية فى كوريا الجنوبية".

وأضاف :"كوريا الشمالية تحاول كسب الوقت لمواصلة تطوير أسلحتها الصاروخية والنووية".

ولفت إلى أن نية بيونج يانج هى جعل بعض الدول ترفع عقوباتها عنها أو تقدم لها دعما ماليًا. 


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