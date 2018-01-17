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"النيل لإنشاء الطرق" تنفذ مشروعات طرق وكبارى جديدة بقيمة 2.1 مليار جنيه

الأربعاء، 17 يناير 2018 07:42 م
"النيل لإنشاء الطرق" تنفذ مشروعات طرق وكبارى جديدة بقيمة 2.1 مليار جنيه المهندس على عياد رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق


كتب رضا حبيشى
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شرعت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى فى تنفيذ مشروعات طرق وكبارى جديدة فى الصعيد والوجه البحرى بقيمة إجمالية تقترب من 2.1 مليار جنيه، تشمل 5 طرق بالمرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، و5 كبارى جديدة، بالإضافة إلى كوبرى ميت حلفا بطريق قليوب والذى تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرا.

وبدأت الشركة العامة الأكبر والتابعة لوزارة النقل فى أعمال التنفيذ الفعلية لطرق المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق بعد انتهاء من أعمال الرفع المساحى والتصميمات ونقل معداتها، كما حققت معدلات تنفيذ مختلفة فى الكبارى التى شرعت فى تنفيذها مؤخرا، وتشمل المشروعات الجديدة التى شرعت فى تنفيذها خلال عامها المالى الجديد.

1ـ القطاع  الأول من مشروع ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 35 كم وتكلفة 271 مليون جنيه.

2ـ القطاع الأول من تطوير طريق السويس ـ نفق الشهيد أحمد حمدى فى إتجاه النفق حتى الكيلو 109 وأعمال إنشاء كوبرى علوى بطول 4 كم وتكلفة 243 جنيه.

3ـ ازدواج طريق اسيوط ـ سوهاج ـ البحر الأحمر (بدءاً من سوهاج) بطول 40 كم وتكلفة 330 مليون جنيه.

4ـ إنشاء طريق خدمة بجوار طريق القاهرة ـ أسيوط الغربى (مرحلة أولى) بطول 30 كم وتكلفة 566 مليون جنيه.

5ـ ازدواج طريق 6 أكتوبر ـ الواحات (القطاع الثامن) من الجيزة .

6ـ كوبرى مشاة ميت حلفا بطريق ميت حلفا – قليوب – القليوبية.

7ـ كوبرى الشموت (بديل للكوبرى الحالى) بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى.

8ـ كوبرى قلما – قيد البت الفنى بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى.

9ـ عدد (2)  كوبرى  بمدينة الحمام أعلى سكة حديد خط أسكندرية / مطروح

10ـ كوبرى  طنامل  بطريق بنها / المنصورة

11ـ المرحلة الثالثة من كوبرى طما على النيل بمشروع محور طما / الطريق الصحراوى الغربى.

 

 

 

 

 

 

 

 


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