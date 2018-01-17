النيابة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة مقتل طفلة بكرداسة

النيابة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة مقتل طفلة بكرداسةالأربعاء، 17 يناير 2018 10:11 م
جثة - أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة بسرعة التحريات وكشف غموض مقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وإلقاء جثتها بقطعة أرض زراعية بكرداسة.
كان المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ملقاة بمنطقة أرض زراعية بمحيط مسكنها.
وكشفت التحريات أن الطفلة اختفت منذ أيام وحرر والدها محضرا بتغيبها، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض الحادث.
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