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النيابة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة مقتل طفلة بكرداسة

الأربعاء، 17 يناير 2018 10:11 م
النيابة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة مقتل طفلة بكرداسة جثة - أرشيفية


كتب سليم على
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أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة بسرعة التحريات وكشف غموض مقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وإلقاء جثتها بقطعة أرض زراعية بكرداسة.

كان المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ملقاة بمنطقة أرض زراعية بمحيط مسكنها.

وكشفت التحريات أن الطفلة اختفت منذ أيام وحرر والدها محضرا بتغيبها، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض الحادث.

 

 


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