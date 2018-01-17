النيابة تأمر بسرعة التحريات حول واقعة مقتل طفلة بكرداسة





كتب سليم على

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة بسرعة التحريات وكشف غموض مقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وإلقاء جثتها بقطعة أرض زراعية بكرداسة.

كان المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ملقاة بمنطقة أرض زراعية بمحيط مسكنها.

وكشفت التحريات أن الطفلة اختفت منذ أيام وحرر والدها محضرا بتغيبها، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض الحادث.