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الناتو وروسيا يتفقان على الاجتماع بين قائد قوات الحلف ورئيس الأركان العامة

الأربعاء، 17 يناير 2018 04:47 م
الناتو وروسيا يتفقان على الاجتماع بين قائد قوات الحلف ورئيس الأركان العامة قوات الناتو


موسكو (أ ش أ)
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أعلن قائد القوات المسلحة الموحدة لحلف الشمال الأطلسى، الجنرال كيرتيس سكاباروتى، أن الحلف سوف يتفق مع روسيا على الاجتماع المقبل لقائد القوات المسلحة الموحدة للحلف مع رئيس الأركان العامة الروسية فاليرى جيراسيموف، مشيرا إلى أن تاريخ وموعد الاجتماع سوف يعلن لاحقا.

وقال سكاباروتى اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية: "لقد تحدثت مع الجنرال جيراسيموف فى سبتمبر الماضى، واتفقنا أن نلتقى".

وأضاف :" الآن يجرى العمل على تحديد موعد هذا الاجتماع وسنعلن عن الموعد فى الفترة القادمة". 


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