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الأربعاء، 17 يناير 2018 02:45 ص
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الملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى اليوم

الأربعاء، 17 يناير 2018 02:00 ص
الملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى اليوم تأمين - أرشيفية


رانيا فزاع
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يعقد الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية،الملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى والرعاية الصحية  اليوم الأربعاء ويستمر لمدة يومين  تحت رعاية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، ووزير قطاع الاعمال وهيئة الرقابة المالية .

 ويأتى الملتقى بعنوان " آفاق تعاون قطاع التأمين والرعاية الصحية " ، ويتناول المؤتمر العديد من المحاور التى تهدف إلى دعم وتطوير التأمين الطبى فى مصر من أهمها،التوجهات الحديثة لدور التأمين الطبى الخاص فى تقديم خدمة تأمين صحى شامل للمواطنين .

إضافة إلى التعاون شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية مع المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمه طبية أفضل ،أهمية تعاون شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية مع الأطراف المعنية ، تجربة سوق التأمين اللبنانى نحو تأمين طبى أفضل " التحديات والحلول " .

و تعود أهمية الملتقى إلى التأكيد على دور قطاع التأمين بالتعاون مع مؤسسات الدولة فى توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها،على اعتبار أن فرع التأمين الطبى هو أحد الفروع التى حظيت خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار فى أسواق التأمين العربية،وأصبح من القضايا الحيوية التى تواجه عالمنا اليوم،و حيث انه لا يمكن فصل الصحة عن الاقتصاد بكونها العنصر الأساسى لبناء رأسمال بشرى قوى قادر على الإنتاج  .

 

 

 


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