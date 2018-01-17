الملابس الملطخة بالدماء تفضح عاطلا عقب سرقته سائقا بالإكراه فى الأميرية





كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "كريم ع ع" 20 سنة، عاطل، المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 12323 لسنة 2016م حدائق القبة "سلاح أبيض"، والمقضى فيها بالحبس شهر، يرتدى ملابس ملوثة بالدماء أثناء استقلاله دراجة بخارية "توك توك"، وبحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالى 140 جنيها، وسلاح أبيض "كتر".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها كرهاً عن قائد الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته تحت تهديد السلاح الأبيض، وحال مقاومته تعدى عليه بالسلاح الأبيض، وأمكن التوصل للمجنى عليه، وتبين أنه "حسين ا ع" 19 سنة، سائق توك توك، مصاب بقطع بأوتار اليد اليمنى، ومحجوز بمستشفى المطرية العام.

وبسؤاله اتهم المتهم بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.