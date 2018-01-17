المعارضة القطرية: الدوحة معروفة خارجيا بدعم فصائل من مخلفات تنظيم القاعدة





كتبت مريم بدر الدين

قالت المعارضة القطرية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقة على علاقة أمير قطر تميم بن حمد، بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وزياراته الأخيرة المتكررة لأنقرة، إن تميم وحليفه أردوغان تسببا فى تشويه سمعة دولة قطر بسبب ممارسات نظامها.

وأضافت المعارضة القطرية، منتقدة ممارسات الدوحة فى دعم الإرهاب وعدم مشاركتها فى الجهود القائمة لمحاربته، قائلة: "لا نقبل أن نضع قطر فى خانة معارضة القرارات الدولية الداعية للقضاء على الإرهاب".

وكتبت حساب المعارضة القطرية فى تغريدة أخرى: "إلى متى سيظل النظام القطرى يتورط فى مناطق النزاعات والحروب الأهلية؟ لقد أصبح اسم قطر للأسف متداولا فى الخارج على أنها تدعم فصائل من مخلفات تنظيم القاعدة".